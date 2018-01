IPC de abril deve fechar em alta de 0,20% A taxa média de inflação na cidade de São Paulo em abril deverá fechar em alta de 0,20%. A estimativa foi feita hoje pelo coordenador da Pesquisa de Preços da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Heron do Carmo, durante a divulgação do índice de março, que fechou em alta de 0,51%, com elevação de 0,40 ponto porcentual sobre a taxa de 0,11% registrada em fevereiro. Ele considera que este mês a inflação não sofrerá as pressões do IPVA, do licenciamento de veículos, da gasolina e dos alimentos. Para o semestre, a previsão de Heron do Carmo é de uma inflação acumulada entre 1,5% e 2% e, para o ano, de 4%.