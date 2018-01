IPC de março fecha em 0,79% A inflação do município de São Paulo, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), apurado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, foi de 0,79% no fechamento de março, acima do registrado na terceira prévia do mês, quando o índice foi de 0,53%, e muito acima do registrado em fevereiro, quando a inflação fechou em 0,36%. Apesar de ter ficado dentro da margem prevista pelos analistas ouvidos pela Agência Estado - entre 0,63% e 0,80% - o IPC ficou praticamente no teto das previsões. Transportes foi o item que teve a maior alta (4,17%), ainda em razão do aumento das passagens de ônibus na cidade. O grupo teve variação maior na comparação com a terceira pesquisa do mês, quando a elevação foi de 2,99%, e também em relação ao fechamento do mês anterior, quando a alta do item foi de 1,07%. Saúde teve alta de 0,57%, acima do aumento de 0,39% da terceira quadrissemana do mês e também superior ao 0,23% registrado em fevereiro. Alimentação teve alta de 0,29%, variação superior à registrada na última pesquisa, quanto houve queda de 0,06%. No segundo mês do ano, a variação do grupo foi de 0,15%. O item Educação subiu 0,14%, a mesma alta apurada na terceira prévia de março, ligeiramente acima do registrado em fevereiro (0,13%). Habitação subiu 0,11% no período, abaixo do porcentual registrado na terceira quadrissemana do mês (0,27%) e bem menos do que a alta de 0,51% do fechamento do mês anterior. Vestuário caiu 0,22% no período pesquisado, teve baixa de 0,48% na última pesquisa e deflação ainda maior, de 0,82%, em fevereiro. Despesas Pessoais continua a apresentar queda, mas com menos força. No fechamento do mês, o grupo teve variação de -0,06%, ante baixa de 0,23% na pesquisa anterior. Em fevereiro, o grupo teve alta de 0,06%. Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: +0,11%; Alimentação: +0,29%; Transportes: +4,17%; Despesas Pessoais: -0,06%; Saúde: +0,57%; Vestuário: -0,22%; Educação: +0,14%; Índice Geral: +0,79%.