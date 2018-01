IPC de setembro fecha em alta de 0,44% A inflação do município de São Paulo, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, foi de 0,44% no encerramento de setembro. O IPC ficou dentro das expectativas dos 23 analistas ouvidos pela Agência Estado, que previram uma variação entre 0,30% e 0,50%. O índice foi superior ao apurado na terceira prévia do mês - quando o IPC foi de 0,26%. Na comparação com agosto, porém, o aumento foi maior ainda, pois no oitavo mês do ano o IPC teve queda de 0,20%. A maior alta do período foi do grupo Transportes, que subiu 1,51%, acima do registrado tanto na pesquisa divulgada semana passada (+1,09%) quanto no mês anterior (+0,58%). Saúde teve variação de 1,42%, levemente inferior em relação à terceira quadrissemana (1,49%), mas acima do apurado em agosto, quando o porcentual foi de 0,95%. Vestuário registrou variação de 0,57%, menor do que a alta de 1,03% da semana passada, e muito superior ao mês anterior, quando houve queda de 0,17%. Despesas Pessoais teve elevação de 0,24%. Na terceira prévia do mês, o grupo caiu 0,09%. No fechamento de agosto, a baixa foi ainda maior: 0,96%. Habitação subiu 0,22%, o mesmo porcentual registrado na semana passada. Na comparação com o mês anterior, porém, a variação foi maior, pois o índice registrado foi de 0,12%. O grupo Educação avançou 0,05%, levemente acima do registrado na semana passada e em agosto, dois períodos em que houve aumento de 0,03%. Alimentação caiu 0,13%. Esse porcentual, porém, é superior à baixa de 0,59% registrada na terceira quadrissemana e à queda de 1,21% do mês anterior. Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: +0,22%; Alimentação: -0,13%; Transportes: +1,51%; Despesas Pessoais: +0,24%; Saúde: +1,42%; Vestuário: +0,57%; Educação: +0,05%; Índice Geral: +0,44%.