IPC do Rio acumulou alta de 7,96% em 2001 O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) apurado para a cidade do Rio de Janeiro (IPC-RJ) registrou no acumulado de 2001 alta de 7,96%, segundo os dados divulgados esta manhã pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em dezembro, a alta foi de 1,19%, ante 1,50% registrados em novembro. As maiores pressões de alta em dezembro foram exercidas pelos itens alimentação (1,66%), transportes (1,32%) e habitação (1,32%). A coleta de preços abrange famílias no intervalo de classe de renda de 01 a 33 salários mínimos.