IPC do Rio aponta deflação de 0,14% em junho O Índice de Preço ao Consumidor da cidade do Rio de Janeiro (IPC-RJ) teve deflação de 0,14% em junho, segundo informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Segundo a instituição, o resultado foi influenciado pelos desempenhos no mês dos grupos Alimentação e Transportes, que mostraram respectivamente deflações de 0,99% e de 1,46%. O impacto destes grupos pode ser sentido na lista das principais influências de deflação na cidade. Por produtos, as mais expressivas quedas de preço foram registradas em álcool combustível (- 7,03%), tomate (- 26,81%), gasolina (- 2,08%) e batata inglesa (-18,99%). Porém, os outros grupos que compõem o índice apresentaram variação acima da média, como Vestuário (1,60%), Despesas Diversas (0,86%), Educação, Leitura e Recreação (0,78%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,58%) e Habitação (0,31%). As mais expressivas altas de preço foram verificadas nos preços de refeições em restaurantes (1,61%), arroz branco (10,58%), plano seguro saúde (0,74%) e leite tipo longa vida (2,81%).