IPC do Rio cai de 1,22% para 0,15% em fevereiro O IPC-RJ registrou variação de 0,15% em fevereiro, ante 1,22% em janeiro, segundo divulgou hoje a Fundação Getúlio Vargas. A desaceleração de um mês para o outro ocorreu especialmente devido à deflação dos produtos alimentícios e a desaceleração do impacto das mensalidades escolares, segundo explicou o coordenador do IPC, André Braz. A variação dos alimentos caiu de +2,24% em janeiro para -0,38% em fevereiro. O grupo de Educação desacelerou de +4,29% para +0,40%.