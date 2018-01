IPC do Rio de Janeiro subiu 2,17% em dezembro O Índice de Preços ao Consumidor da cidade do Rio de Janeiro (IPC-RJ) subiu 2,17% em dezembro, segundo informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Assim como o IPC da Fipe, de São Paulo, o resultado é bem menor do que o de novembro, quando o IPC-RJ teve alta de 4,05%. Segundo a instituição, o resultado do último mês do ano foi influenciado pelas altas de preços nos grupos Alimentação (3,64%) e Despesas Diversas (3,11%). Outras altas significativas foram registradas nos preços dos grupos Vestuário (2,01%), Habitação (1,64%), Saúde e Cuidados Pessoais (1,64%), Transportes (1,38%) e Educação, Leitura e Recreação (1,30%). Em termos de produtos, as altas mais expressivas no mês foram verificadas nos preços de eletricidade residencial (2,45%), condomínio residencial (2,31%) cigarros (8,82%) e gasolina (2,37%). De janeiro a dezembro de 2002, a inflação do ano atingiu alta de 12,11% no âmbito do IPC-RJ. O índice abrange famílias com renda de 01 a 33 salários mínimos.