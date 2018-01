IPC fica em 0,41% na terceira quadrissemana A inflação na cidade de São Paulo, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor da Fipe (IPC-Fipe), ficou em 0,41% na terceira quadrissemana de novembro, resultado ligeiramente superior à taxa de 0,40% apurada na segunda quadrissemana. O índice ficou dentro das expectativas dos analistas ouvidos pela Agência Estado, que apostavam em um IPC de 0,35% a 0,50%. O grupo Alimentação repetiu a elevação da pesquisa da semana anterior: 1,30%. Habitação registrou variação de 0,17%, abaixo do 0,33% da segunda quadrissemana. O grupo Saúde subiu para 0,39, ante 0,25% apurado na segunda prévia. Despesas Pessoais apresentou alta de 0,27%, contra deflação de 0,04. Educação ficou em 0,11%, acima do 0,06% na apuração anterior. Vestuário, com variação de 0,03%, havia registrado deflação de 0,15% na segunda prévia. Na pesquisa divulgada nesta segunda-feira, Transportes é o único grupo que continua no campo negativo (-0,06%). Na segunda quadrissemana, a deflação em Transportes era de 0,08%. Confira a variação dos itens que compõem o IPC: Habitação: + 0,17%; Alimentação: +1,30%; Transportes: -0,06%; Despesas Pessoais: + 0,27%; Saúde: + 0,39%; Vestuário: + 0,03%; Educação: + 0,11%.