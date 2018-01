IPC-Fipe acelera para 0,40% na primeira prévia do mês

A primeira quadrissemana de junho do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) ficou em 0,40% e acelerou em relação ao fechamento de maio (0,36%). O índice, que mede a inflação na cidade de São Paulo, superou as expectativas dos analistas ouvidos pela Agência Estado, que iam de 0,30% a 0,35%. Apontaram alta em relação ao fechamento de maio somente os grupos alimentação (de 0,58% para 1,09%) e educação (de 0,07% para 0,10%). No sentido contrário, apresentaram queda os grupos saúde (de 0,42% para 0,25%), transportes (de 0,26% para 0,11%), habitação (de 0,28% para 0,21%), despesas pessoais (de 0,47% para 0,38%) e vestuário (0,09% para -0,03%). O índice mede a variação dos preços de produtos e serviços, no município de São Paulo, para famílias que ganham entre 1 e 20 salários mínimos.