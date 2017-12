IPC-Fipe aponta deflação de 0,19% na 1ª prévia de julho O município de São Paulo teve deflação de 0,19% na primeira quadrissemana de julho, segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP. A deflação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) foi menor do que a apurada na última prévia de junho, quando a queda de preços foi de 0,31%. A variação do IPC ficou dentro da margem prevista por 15 analistas ouvidos pela Agência Estado, que apostavam numa deflação entre 0,25% e 0,15%. A maior queda foi a do item Alimentação, que recuou 1,11%, contra uma deflação de 1,36% na quadrissemana anterior. Também continuaram em queda os preços do item Despesas Pessoais, com recuo de 0,11%, contra uma baixa de 0,30% no encerramento de junho. No item Transportes, os preços caminharam para a estabilidade, com uma queda de apenas 0,02%, contra uma redução de 0,32% na pesquisa divulgada na semana passada. Entre os preços que subiram, a maior alta foi a do item Saúde, com aumento de 0,23%, contra um avanço de 0,06% no fechamento do mês passado. Os preços do Vestuário tiveram elevação de 0,18%, ficando abaixo da inflação de 0,45% apurada na última prévia de junho. No item Habitação, o aumento foi de 0,17%, mesmo índice verificado na pesquisa anterior. O setor de Educação registrou alta de 0,03%, um pouco abaixo do índice de 0,04% da quarta quadrissemana de junho. Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: +0,17% Alimentação: -1,11% Transportes: -0,02% Despesas Pessoais: -0,11% Saúde: +0,23% Vestuário: +0,18% Educação: +0,03% Índice Geral: -0,19%