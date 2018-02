IPC-Fipe aponta recuo da inflação no início de fevereiro O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, divulgado hoje cedo, registrou alta de 0,34% na primeira quadrissemana de fevereiro. Em relação a janeiro, houve queda do custo de vida do paulistano. Naquele período, o IPC-Fipe fechou o mês em 0,57%. A variação do índice está dentro da taxa de inflação na cidade de São Paulo prevista por economistas e analistas de mercado, que estimavam um número entre 0,30% e 0,56%. O grupo que registrou maior elevação de preço foi Educação (+3,50%), por conta do início do período letivo e as conseqüentes despesas, sobretudo com material escolar, seguido por Alimentação (+0,75%). Em contrapartida, Transportes (-1,45%) registrou a maior deflação na 1ª quadrissemana deste mês. Confira as demais variações: Habitação e Saúde (+0,56%), Despesas Pessoais (+0,37%) e Vestuário (+0,13%).