IPC-Fipe cai a 0,03% O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP registrou inflação de 0,03% na primeira quadrissemana de maio. O resultado é inferior ao apurado no mês de abril, quando o IPC foi de 0,09%. O item que mais subiu no período foi o vestuário, 1,54%, por conta do lançamento das coleções outono-inverno. Alimentação registrou baixa pelo quarto período consecutivo, apresentando queda de 0,46%. A Fipe apurou quedas também nos setores de Habitação e Transportes. O IPC mede a variação dos preços de produtos e serviços, no município de São Paulo, para famílias que ganham entre 1 e 20 salários mínimos. Verifique, na tabela abaixo, os resultados apurados pela Fipe para todos os itens que compõem o IPC: Habitação -0,01% Alimentação -0,46% Transportes -0,04% Despesas Pessoais +0,32% Saúde +0,24% Vestuário +1,54% Educação +0,19% Índice Geral +0,03%