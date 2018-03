IPC-Fipe cai para 0,17% na 2ª prévia de dezembro A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), no município de São Paulo, diminuiu de 0,20% na primeira quadrissemana de dezembro para 0,17% na segunda leitura do mês. O resultado ficou dentro das estimativas dos analistas ouvidos pela Agência Estado, que iam de 0,12% a 0,22%, com mediana de 0,18%.