IPC-Fipe da 2ª prévia do mês bate recorde em 2006 O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, foi de 0,66% na segunda quadrissemana de dezembro, superando o porcentual de 0,51% da primeira pesquisa do mês e registrando o recorde de alta inflacionária de 2006. O IPC ficou dentro da margem esperada pelos analistas ouvidos pela Agência Estado, que apostavam em uma variação entre 0,41% e 0,85%. Como previsto, o grupo Transportes liderou a alta do período, com elevação de 2,69%, acima do registrado na primeira prévia de dezembro, quando o aumento foi de 1,41%. Despesas Pessoais registrou a segunda maior variação, com alta de 1,45%, também maior do que a apurada na semana passada, quando teve alta de 1,14%. O item Vestuário avançou 0,57%, bem acima do registrado na primeira prévia, quando a alta foi de 0,18%. Alimentação, como previsto pelos analistas, registrou alta menor na segunda quadrissemana na comparação com o período anterior. Os componentes do grupo subiram 0,13%, porcentual bem menor do que o 0,49% divulgado na semana anterior. Educação registrou aumento de 0,1%, porcentual muito parecido com o 0,09% da primeira prévia. De acordo com os dados divulgados na manhã desta quarta-feira, o grupo Saúde manteve-se estável, com alta de 0,19% na semana passada, e Habitação caiu 0,01%, ante alta de 0,03% da pesquisa anterior.