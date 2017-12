IPC-Fipe de junho fica em 0,18% O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP registrou inflação de 0,18% no mês de junho no município de São Paulo, um pouco acima da variação apurada na 3ª quadrissemana do mês, quando o IPC foi de 0,15%, e superior também à inflação de maio, que foi de 0,03%. Saúde, que subiu 0,89%, foi o grupo que mais colaborou com a alta do índice. Vestuário teve aumento de 0,76% e deixou de apresentar a maior variação dentre os itens pesquisados, tendência registrada por várias quadrissemanas. Despesas pessoais, que havia apresentado baixa no último período, teve alta de 0,10%. A única queda registrada foi no grupo de alimentação, que teve variação negativa de 0,22%. Verifique os resultados apurados pela Fipe para todos os itens que compõem o IPC: Item Variação (%) Habitação +0,20 Alimentação -0,22 Transportes +0,26 Despesas pessoais +0,10 Saúde +0,89 Vestuário +0,76 Educação +0,11 Índice Geral +0,18