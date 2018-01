IPC-Fipe desacelera para 0,24% na 2ª prévia do mês O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), divulgado nesta terça-feira, 20, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), registrou alta de 0,24% na segunda quadrissemana de março, abaixo da primeira prévia do mês (0,28%). O indicador, que mede a inflação na cidade de São Paulo, também ficou abaixo das previsões dos analistas, que iam 0,25% a 0,33%. Na comparação com a primeira apuração do mês, houve alta somente em alimentação (de 0,44% para 0,60%). A deflação em vestuário diminuiu - passou de - 0,28% para - 0,25%. A Fipe apurou desaceleração nos segmentos habitação (de 0,19% para 0,10%), transportes (de 0,40% para 0,35%), saúde (de 0,61% para 0,42%) e despesas pessoais (de 0,20% para - 0,05%). O grupo educação repetiu o índice de 0,01%.