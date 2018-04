IPC-Fipe desacelera para 0,32% na 3ª prévia do mês O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) teve variação de 0,32% na terceira quadrissemana de fevereiro, na cidade de São Paulo. Na quadrissemana anterior, o índice foi de 0,45%. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e coincidiu com o piso das previsões dos analistas ouvidos pela Agência Estado, que variavam de 0,32% a 0,43%. Dos sete grupos que compõem o IPC, o único que apresentou alta entre a segunda e a terceira prévia foi Transportes, de -0,03% para 0,14%. Os grupos que desaceleraram foram Habitação (de 0,41% para 0,39%), Alimentação (de 0,59% para 0,39%), Despesas Pessoais (de 0,37% para 0,30%), Saúde (de 0,58% para 0,25%) e Educação (de 3,22% para 1,31%). A taxa negativa no segmento Vestuário avançou de 0,29% para 0,40%. Veja como ficaram os itens que compõem o IPC: Habitação: 0,39% Alimentação: 0,39% Transportes: 0,14% Despesas Pessoais: 0,30% Saúde: 0,25% Vestuário: -0,40% Educação: 1,31% Índice Geral: 0,32%