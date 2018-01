IPC-Fipe desacelera para 0,41% na segunda prévia do mês A segunda prévia de fevereiro do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), divulgada nesta quinta-feira pela Fipe, apresentou variação de 0,41%. O índice, que mede a inflação na cidade de São Paulo, desacelerou em relação à primeira quadrissemana (0,52%) e ficou dentro das expectativas dos analistas consultados pela Agência Estado, que variavam de 0,32% a 0,45%. Houve recuo na segunda prévia do IPC em relação à primeira nos grupos Educação (de 2,59% para 2,00%), Alimentação (de 1,09% para 0,94%), Transportes (de 0,60% para 0,45%) e Despesas Pessoais (de 0,49% para 0,23%). Registraram avanço os grupos Saúde (de 0,58% para 0,76%) e Habitação (de 0,05% para 0,06%). Vestuário ampliou a deflação de 0,72% para 0,96%, no período.