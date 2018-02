IPC-Fipe fecha 2ª prévia do mês com alta de 0,34% A segunda quadrissemana do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) apontou inflação de 0,34% na cidade de São Paulo, informou a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O resultado ficou acima da quadrissemana anterior, que fechou com inflação de 0,31%, e do mesmo período de outubro, que ficou em 0,09%. Também veio dentro das previsões do mercado, que variavam de 0,31% a 0,36%, com mediana de 0,33%, segundo pesquisa da Agência Estado.