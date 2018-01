IPC-Fipe fecha julho em 1,40% A inflação de julho registrada pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP (Fipe) foi de 1,40%, a maior do ano. No mês anterior, a inflação da Fipe tinha sido de 0,18%, e, em maio, foi 0,03%. A inflação de 1,40% para julho surpreendeu os analistas, que esperavam um IPC entre 1,2% a 1,3%. No mês de julho, o item que mais puxou a inflação foi o de transporte - devido ao aumento dos combustíveis -, que chegou a 2,83%, seguido pelo item alimentação, com 2,51%, por causa da entressafra e também das geadas que serviram para aumentar os preços de alguns produtos in natura. O balanço do IPC, item por item, em julho foi o seguinte: Habitação 0.48% Alimentação 2,51% Transportes 2,83% Despesas pessoais 1,18% Saúde 0,88% Vestuário 0,12% Educação 0,09% A série histórica do IPC em 2000 é a seguinte: Janeiro 0,57% Fevereiro - 0,23% (deflação) Março 0,23 Abril 0,09% Maio 0,03% Junho 0,18% Julho 1,40%