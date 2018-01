IPC-FIPE fecha maio em 0,03% O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP registrou inflação de 0,03% em maio. O resultado é superior ao apurado no período anterior, quando o Índice foi zero. Porém, é menor do que a média do mês de abril, quando o IPC foi de +0,09%. A tendência das últimas quadrissemanas se manteve: vestuário foi o item que apresentou maior aumento. Alimentação continuou a registrar queda. Acompanhe os resultados apurados pela Fipe para todos os itens que compõem o IPC: IPC-Fipe para maio Item Variação (%) Habitação +0,02 Alimentação -0,57 Transportes +0,19 Despesas Pessoais +0,09 Saúde +0,65 Vestuário +1,04 Educação +0,28