IPC-Fipe fica em 0,12% na primeira prévia do mês O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) registrou variação de 0,12% na primeira quadrissemana de abril, segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O avanço dos preços na cidade de São Paulo ficou muito próximo do índice observado em março (0,11%) e dentro das expectativas dos analistas ouvidos pela Agência Estado, que projetavam elevação entre 0,06% e 0,15%. Apresentaram alta na comparação com março os grupos transportes (de 0,13% para 0,24%), saúde (de 0,17% para 0,30%) e educação (de 0,08% para 0,11%). Os segmentos habitação e alimentação, com variações de 0,03% e 0,62%, respectivamente, repetiram a taxa do índice fechado de março. Já o item Vestuário entrou no campo negativo - passou de 0,01% no mês passado para -0,14%, agora. A deflação em despesas pessoais aumentou de 0,61% para 0,69%. IPC calculado pela Fipe, da Universidade de São Paulo, mede a variação dos preços de produtos e serviços, no município de São Paulo, para famílias que ganham entre 1 e 20 salários mínimos.