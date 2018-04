IPC-Fipe fica em 0,29% na 3ª quadrissemana de outubro A inflação do município de São Paulo, medida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, foi de 0,29% na terceira quadrissemana de outubro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) manteve a mesma variação registrada pela prévia anterior. O IPC ficou dentro da margem prevista por 12 analistas ouvidos pela Agência Estado, que apostavam em uma variação entre 0,25% e 0,35%. O coordenador do IPC-Fipe, Paulo Picchetti, manteve hoje suas projeções para a inflação na capital paulista para o final do mês e do ano, que devem ser respectivamente de 0,30% e 1,60%. De acordo com ele, a mudança de patamar do IPC desde o final de setembro, quando passou a rodar entre 0,25% e 0,29% a cada quadrissemana, mostra aceleração dos preços, mas apenas de alguns produtos específicos. Atualmente, a alta é basicamente restrita às carnes e à tarifa de água e esgoto, que subiu 4,94% na terceira quadrissemana de outubro, representando um impacto de 0,11 ponto porcentual no IPC, de 0,29%, divulgado hoje. Alimentação puxou inflação A maior alta do período foi Alimentação, que subiu 0,95%, variação menor do que a registrada na semana passada, de 1,09%. Veja abaixo o comportamento dos demais setores: - Habitação: 0,37% - Educação: 0,08% - Despesas Pessoais: 0,05% - Saúde: 0,03% - Transportes: - 0,19% - Vestuário: - 0,55%