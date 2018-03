IPC-Fipe fica em 0,9% na segunda prévia de outubro A segunda prévia de outubro do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) apontou inflação de 0,09%, na cidade de São Paulo, informou a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O resultado recuou ante a primeira quadrissemana (0,12%) e também em comparação ao mesmo período do mês passado, cujo índice foi 0,42%, e veio dentro das previsões do mercado, que oscilavam de 0,08% e 0,15%, com mediana de 0,12%, segundo pesquisa da Agência Estado.