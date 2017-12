IPC-Fipe: inflação começa julho em alta O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP registrou inflação de 0,33% na primeira quadrissemana do mês de julho, quase o dobro do índice do mês de junho, que foi de 0,18%. Os itens que fizeram o índice subir são os mesmos da última pesquisa: Saúde, cuja variação caiu ligeiramente, de 0,89% para 0,79%, e Vestuário, que se manteve em 0,76%. O item Despesas pessoais teve alta de 0,43% e Habitação caiu de 0,20% para 0,14%. Já a Alimentação, que vinha apresentado queda, teve sua primeira alta depois de várias semanas, saltando de -0,22% para +0,18%. Verifique os resultados apurados pela Fipe para todos os itens que compõem o IPC. Item Variação (%) Habitação +0,14 Alimentação +0,18 Transportes +0,55 Despesas pessoais +0,43 Saúde +0,79 Vestuário +0,76 Educação +0,06 Índice geral +0,33