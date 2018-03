IPC-Fipe recua levemente na 2ª quadrissemana do mês A segunda quadrissemana de janeiro do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe) registrou inflação de 1% na cidade de São Paulo. A segunda prévia do mês ficou 0,07 pontos porcentuais abaixo do apurado na semana anterior, que foi de 1,07%. O índice, que mede a variação dos preços de produtos e serviços, no município de São Paulo, para famílias que ganham entre 1 e 20 salários mínimos, ficou dentro das expectativas dos analistas consultados pela Agência Estado, que oscilavam entre 0,95% e 1,10. O grupo Transportes, Despesas Pessoais e Educação foram o que apresentaram as maiores taxas, com crescimento de 2,80%, 1,39% e 1,22%, respectivamente. Entretanto, os dois primeiros registraram recuo na comparação com a medição da primeira quadrissemana do mês, quando Transportes e Despesas Pessoais marcaram 3,81% e 1,54%. Entre os outros grupos que compõem o índice, apresentaram alta Habitação (de 0,24% para 0,28%), Alimentação (de 0,41% para 0,76%), Saúde (de 0,60% para 0,70%) e Educação (de 0,72% para 1,22%). Mostrou recuo, além de Transportes e Despesas Pessoais, o grupo Vestuário (de 0,61% para 0,50%).