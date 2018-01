IPC-Fipe registra alta de 0,24% na segunda prévia do mês O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, registrou alta de 0,24% na segunda quadrissemana de agosto. O IPC subiu em relação à primeira prévia do mês (-0,01%), mas ficou dentro do intervalo apontado pelos analistas ouvidos pela Agência Estado, que apostavam numa variação entre 0,09% e 0,48%. Habitação teve a maior variação porcentual do período, com alta de 0,82%, ante variação positiva de 0,31% na pesquisa divulgada na semana passada. Alimentação e Transportes caíram em relação à primeira prévia do mês, porém, houve diminuição na queda dos preços em relação à primeira prévia. Alimentação teve retração de 0,27% (-0,52% na primeira quadrissemana). Transportes sofreu queda de 0,18% (ante -0,46%). Já os grupos Vestuário e Educação, além de também apresentarem queda, tiveram variações menores na comparação com a primeira prévia do mês. Vestuário caiu 0,10% (+0,08% na semana passada) e Educação, que havia se mantido estável, caiu 0,02%. Saúde teve variação de 0,02%, menor do que os 0,19% da primeira prévia. Já Despesas Pessoais subiu em relação à última pesquisa: foi de 0,49% para 0,52%. Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: +0,82%; Alimentação: -0,27%; Transportes: -0,18%; Despesas Pessoais: +0,52%; Saúde: +0,02%; Vestuário: -0,10%; Educação: -0,02%; Índice Geral: +0,24%.