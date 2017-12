IPC-Fipe registra nova deflação em SP O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, apresentou queda de 0,35% na segunda quadrissemana de julho. O índice ficou abaixo do registrado na primeiras prévia do mês (-0,25%), além de ter sido menor do que o previsto pelos analistas ouvidos pela Agência Estado, que apostavam numa variação entre -0,15% e -0,30%. Alimentação teve, mais uma vez, a maior queda do período. O grupo registrou deflação de 1,52%, em relação à primeira quadrissemana do mês, quando caiu 1,51%. O item Transportes apresentou a segunda maior baixa (-0,68%), que foi, porém, menor do que a da pesquisa divulgada na semana passada, quando o grupo sofreu retração de 0,81%. A antecipação das liquidações de inverno tiveram um forte impacto sobre o Vestuário, que de uma alta de 0,50% na primeira prévia registrou queda de 0,23% na pesquisa divulgada nesta manhã. Os demais grupos tiveram variações menores em comparação à primeira quadrissemana do mês. Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: +0,21%; Alimentação: -1,52%; Transportes: -0,68%; Despesas Pessoais: +0,06%; Saúde: +0,51%; Vestuário: -0,23%; Educação: +0,17%; Índice Geral: -0,35%.