IPC-Fipe sobe 0,25% em SP na terceira semana de abril A inflação na cidade de São Paulo, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), apresentou elevação de 0,25% na terceira quadrissemana de abril e ficou no teto das expectativas dos analistas consultados pela Agência Estado, que projetavam alta de 0,17% a 0,25%. O resultado representa a continuidade de um movimento de aceleração observado desde o fechamento de março, quando o IPC-Fipe subiu 0,11%, para depois avançar 0,12% na primeira medição de abril, e 0,16% na segunda prévia. A Fipe elevou também a previsão para o IPC de abril na cidade. Segundo o coordenador do indicador, Márcio Nakane, a inflação chegará ao final do mês com alta de 0,28%, projeção pouco maior do que a divulgada na semana passada, de 0,25%. Se confirmado o número esperado por Nakane, o resultado de abril será mais do que o dobro do verificado em março, quando o IPC subiu 0,11%. Ficará, porém, abaixo das altas observadas em fevereiro (0,33%) e janeiro (0,67%). Na comparação com a segunda prévia de abril, aceleraram os grupos habitação (de 0,08% para 0,17%), transportes (de 0,42% para 0,57%), despesas pessoais (de -0,34% para 0,12%), saúde (de 0,37% para 0,71%) e vestuário (de 0,47% para 0,79%). Desaceleraram os segmentos educação (de 0,11% para 0,08%) e alimentação (de 0,24% para -0,02%). Prévia De acordo com Nakane, a manutenção dos movimentos de preços de alguns itens motivaram a ligeira modificação na projeção para abril. Entre as duas medições da Fipe, continuou sendo observada a perda de força do grupo alimentação, que, após pressionar a inflação no primeiro trimestre, apresentou variação negativa de 0,02% na terceira quadrissemana de abril. Em contra partida, pressões verificadas nos grupos Transportes, Saúde e Vestuário, além da redução na queda de preços do grupo Despesas Pessoais, puxaram o IPC para cima. Segundo Nakane, no encerramento de abril, o indicador da Fipe terá itens, como o álcool combustível, como fatores de pressão. Na outra ponta, antigos vilões, como o frango e o tomate, devem impedir uma inflação mais alta para o mês. "Espero uma alta de 0,28% para o índice geral. É mais do que o dobro da inflação de março, mas não é algo para se preocupar, o que já era esperado e é normal para este período do ano", destacou o coordenador. Para 2007, Nakane manteve a projeção para a inflação na Capital Paulista. De acordo com ele, o IPC chegará ao final de dezembro com uma alta acumulada de 3,7%.