IPC-Fipe sobe 0,36% na primeira prévia de maio O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, foi de 0,36% na primeira prévia de maio, acima do porcentual de abril, quando o IPC foi de 0,29%. Mas a inflação no município de São Paulo ficou dentro do previsto pelos analistas ouvidos pela Agência Estado, que apontavam um intervalo entre 0,30% e 0,43%. A maior alta do período foi, mais uma vez, Saúde, que subiu 2,85%, acima do aumento de 2,29% do fechamento do mês passado. O reajuste dos preços de remédios e dos planos de saúde foram os maiores responsáveis por esse resultado. Porém, a maior variação porcentual do período foi do grupo Alimentação, que vinha registrando baixas desde o início de abril e apresentou alta de 0,19%, ante queda de 0,30% no fechamento de abril. Do lado oposto, aparece o grupo Vestuário, em território positivo desde o fechamento de março, mas que apresentou queda de 0,19% na pesquisa divulgada esta manhã (ante alta de 0,18% em abril). Habitação não registrou grandes variações, com alta de 0,13%, ante 0,10% no fechamento do mês passado. Já Transportes teve forte variação e manteve-se em território positivo. O grupo registrou alta de 0,36% na primeira prévia de maio, alta que havia sido de 0,78% no período anterior. Despesas Pessoais também teve alta menor na comparação com a pesquisa divulgada semana passada: o grupo subiu 0,18% na primeira quadrissemana do mês, ante aumento de 0,24% em abril. Educação subiu de 0,09% no fechamento do mês passado para 0,18% na primeira prévia de maio. Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: +0,13%; Alimentação: +0,19%; Transportes: +0,36%; Despesas Pessoais: +0,18%; Saúde: +2,85%; Vestuário: -0,19%; Educação: +0,18%; Índice Geral: +0,36%.