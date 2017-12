IPC-Fipe sobe 0,71%, acima do que o mercado esperava O Índice de Preços ao Consumidor de São Paulo, medido pela Fundação Instituto de Pesquisas da USP, subiu 0,71% na segunda quadrissemana de janeiro, acima do que o mercado esperava, um porcentual no teto de 0,65%. O que mais contribuiu para esta elevação do IPC foi o custo do material escolar e a mensalidade das escolas particulares, com variação de 4,42%, vindo a seguir despesas pessoais, com 1,80%, e alimentação, com 0,94%. O porcentual de 0,71% mostra uma escala ascendente nas últimas quadrissemanas: na última quadrissemana de dezembro o IPC fechou com 0,42%; na primeira quadrissemana de janeiro, fechou em 0,59% e agora em 0,71% na segunda quadrissemana. O levantamento da Fipe mostrou a seguinte variação por grupo pesquisado: habitação, -0,01%; alimentação, 0,94%; transportes, 0,38%; despesas pessoais, 1,80%; saúde, 0,19%; vestuário, 0,67%; e educação, 4,42%. A Fipe calcula cada semana do mês as variaçõers que formam o Índice de Preços ao Consumidor de São Paulo, para a faixa de 1 a 20 salários mínimos. Para o cálculo das variações quadrissemanais, leva-se em consideração a amostra total do IPC mensal de aproximadamente 110.000 tomadas de preços, que é subdividida em quatro outras amostras, cada uma delas pesquisada em um período de no mínimo sete e no máximo oito dias, que constituem a chamada semana da coleta.