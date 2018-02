IPC-Fipe sobe 0,81%, preços de educação começam a pressionar O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de São Paulo subiu 0,81 por cento na primeira quadrissemana de janeiro, seguindo a alta de 0,82 por cento no fechamento de dezembro, informou nesta quinta-feira a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Os preços do grupo Alimentação, uma das principais pressões recentemente, avançaram 2,03 por cento no período, dado próximo da variação positiva de 2,02 por cento do mês passado. A maior aceleração veio do grupo Educação, que em um movimento sazonal passou de alta de 0,10 por cento em dezembro para 0,83 por cento na primeira quadrissemana do ano. O IPC mede a variação dos preços no município de São Paulo de famílias com renda até 20 salários mínimos. (Reportagem de Vanessa Stelzer; Edição de Carolina Schwartz)