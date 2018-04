IPC-Fipe sobe para 0,16% na segunda prévia do mês A inflação na cidade de São Paulo continua em ligeiro processo de aceleração. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), registrou variação de 0,16% na segunda quadrissemana de abril, confirmando o movimento iniciado na primeira quadrissemana deste mês, quando o IPC subiu 0,12% ante alta de 0,11% do encerramento de março. O resultado da segunda prévia ficou dentro das expectativas dos analistas ouvidos pela Agência Estado, que iam de 0,07% a 0,21%. Apresentaram aceleração na comparação com a primeira prévia do mês os grupos transportes (de 0,24% para 0,42%), saúde (de 0,30% para 0,37%), habitação (de 0,03% para 0,08%) e vestuário (de -0,14% para 0,47%). O item alimentação perdeu fôlego da primeira medição do mês (0,62%) para a segunda (0,24%). Já o segmento Educação repetiu a taxa da primeira quadrissemana (0,11%). A deflação em despesas pessoais diminuiu - passou de -0,69% para -0,34%. O IPC-Fipe mede a variação dos preços de produtos e serviços, no município de São Paulo, para famílias que ganham entre 1 e 20 salários mínimos.