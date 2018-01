IPC-Fipe sobe para 0,43% na 1ª prévia de novembro A inflação na cidade de São Paulo subiu de 0,39% na quarta quadrissemana de outubro para 0,43% na primeira quadrissemana de novembro, segundo o índice de Preços ao Consumidor divulgado nesta sexta-feira pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP (IPC-Fipe). A taxa ficou quase no teto da margem prevista pelos analistas consultados pela Agência Estado, que apostavam em uma alta entre 0,26% e 0,45% na primeira prévia de novembro. A maior pressão veio do grupo Alimentação, que subiu 1,36%, alta superior à de 1,22% na pesquisa anterior. O grupo Habitação registrou elevação de 0,42%, ante variação de 0,43% na quarta prévia de outubro. Saúde subiu 0,19%, um pouco acima da taxa de 0,16% apurada no fechamento de outubro. Educação subiu 0,07%, abaixo do 0,09% apurado na quarta pesquisa de outubro. Vestuário ficou praticamente estável, com variação de 0,01% na primeira quadrissemana do mês. Na semana anterior ficou negativo: - 0,09%. O grupo Transportes registrou deflação de 0,14% no período pesquisado, abaixo do índice negativo de 0,18% divulgado em outubro. Despesas Pessoais, que caiu -0,10% na pesquisa de outubro, registra nova deflação, de 0,09%. Perspectivas Depois da divulgação do resultado da primeira quadrissemana de novembro, o coordenador do IPC-Fipe, Paulo Picchetti, manteve a sua projeção de 0,30% para inflação fechada do mês na cidade de São Paulo. Isso porque, segundo ele, a inflação está concentrada em um grupo restrito de preços - Alimentação e Habitação. Os demais grupos, pelo menos neste mês, deverão atuar como coadjuvantes no cenário previsto por Picchetti para o IPC-Fipe. Também para o ano, o coordenador da Pesquisa de Preços da Fipe manteve, por hora, a sua projeção de 1,60% para o IPC em 2006. Essa expectativa, porém, não está assegurada porque ela poderá se alterar ao longo dos próximos meses caso as tarifas de transportes coletivos em São Paulo sejam reajustadas. Já há estudos e negociações em curso nesse sentido no âmbito dos governos municipal e estadual, que se forem efetivados imprimirão no índice uma pressão de 0,76 ponto porcentual resultante de reajuste de 15% no ônibus e 14,09% de metrô. A previsão para o IPC-Fipe no ano está sujeita a se elevar ainda mais por causa da possibilidade de um aumento de 9% nos preços dos cigarros, que é a média dos reajustes promovidos em outras capitais do País. Se esse aumento ocorrer em São Paulo, o impacto sobre a inflação será de 0,13 ponto porcentual, em média.