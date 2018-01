IPC-Fipe sobe para 0,43% na 1ª prévia de novembro A inflação na cidade de São Paulo subiu de 0,39% na quarta quadrissemana de outubro para 0,43% na primeira quadrissemana de novembro, segundo o índice de Preços ao Consumidor divulgado nesta sexta-feira pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP (IPC-Fipe). A taxa ficou quase no teto da margem prevista pelos analistas consultados pela Agência Estado, que apostavam em uma alta entre 0,26% e 0,45% na primeira prévia de novembro. A maior pressão veio do grupo Alimentação, que subiu 1,36%, alta superior à de 1,22% na pesquisa anterior. O grupo Habitação registrou elevação de 0,42%, ante variação de 0,43% na quarta prévia de outubro. Saúde subiu 0,19%, um pouco acima da taxa de 0,16% apurada no fechamento de outubro. Educação subiu 0,07%, abaixo do 0,09% apurado na quarta pesquisa de outubro. Vestuário ficou praticamente estável, com variação de 0,01% na primeira quadrissemana do mês. Na semana anterior ficou negativo: - 0,09%. O grupo Transportes registrou deflação de 0,14% no período pesquisado, abaixo do índice negativo de 0,18% divulgado em outubro. Despesas Pessoais, que caiu -0,10% na pesquisa de outubro, registra nova deflação, de 0,09%.