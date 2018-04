IPC-Fipe tem alta de 0,49% na 1ª prévia de fevereiro

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) apontou inflação de 0,49% na primeira quadrissemana de fevereiro na cidade de São Paulo, acima do encerramento de janeiro (0,46%). O resultado foi divulgado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e ficou dentro das previsões dos analistas consultados pela Agência Estado, que iam de 0,39% a 0,53%. Os grupos que tiveram alta entre janeiro e a primeira prévia do mês foram Habitação (de 0,21% para 0,30%), Alimentação (de 0,68% para 0,83%) e Saúde (de 0,42% para 0,49%). Recuaram os grupos Despesas Pessoais (de 0,59% para 0,56%) e Educação (de 5,95% para 4,77%). A deflação diminuiu no segmento Transportes (de 0,30% para 0,23%), mas avançou no Vestuário (de 0,56% para 0,81%). Veja como ficaram os grupos que compõem o IPC: Habitação: 0,30% Alimentação: 0,83% Transportes: -0,23% Despesas Pessoais: 0,56% Saúde: 0,49% Vestuário: -0,81% Educação: 4,77% Índice Geral: 0,49%