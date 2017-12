IPC: inflação cai para 0,39% na 3ª prévia O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP registrou inflação de 0,39% na terceira prévia de setembro, índice inferior ao apurado no período anterior, quando o IPC foi de 0,74%. Seguindo a tendência da última quadrissemana, Habitação, que subiu 0,84%, foi o item que teve o maior aumento, seguido por Saúde, cuja variação foi de +0,58%. Porém, as variações desses grupos foram menores do que as apuradas no período anterior, quando Habitação teve alta de 1,23% e Saúde de 0,91%. Despesas pessoais foi, mais uma vez, o único item a registrar variação negativa (-0,22%). Verifique os resultados apurados pela Fipe para todos os itens que compõem o IPC: Item Variação (%) Habitação +0,84 Alimentação +0,18 Transportes +0,37 Despesas pessoais -0,22 Saúde +0,58 Vestuário +0,08 Educação +0,01 Índice geral +0,39