IPC: inflação chega a quase 1% na segunda prévia de agosto A inflação medida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP na segunda quadrissemana de agosto foi de 0,95%, alta substancial em relação à primeira prévia do mês, quando o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) foi de 0,79%. O porcentual ficou dentro das expectativas do mercado, que oscilavam entre 0,90% e 0,95%. A maior variação do período foi Alimentação, que subiu 1,39%. Na pesquisa divulgada semana passada, o grupo já havia apresentado a maior alta (+1,26%), tendência que vem se mantendo desde a segunda quadrissemana de julho. O item Habitação registrou a segunda maior variação do período (+1,36%), seguido por Saúde (+1,04%) e Despesas Pessoais (+0,59%). Esse último item, porém, apresentou aumento menor do que o da primeira prévia do mês (+0,76%). O grupo Educação também teve variação menor do que a da pesquisa divulgada semana passada (+0,16% ante +0,36%). A continuidade das liquidações de inverno fizeram com que, mais uma vez, Vestuário registrasse queda (-0,27%), cuja variação foi mais acentuada do que na primeira prévia do mês (+0,16%). Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: +1,36%; Alimentação: +1,39%; Transportes: +0,29%; Despesas Pessoais: +0,59%; Saúde: +1,04%; Vestuário: -0,27%; Educação: +0,16%; Índice Geral: +0,95%.