IPC medido pela FGV em São Paulo foi de 1,90% em dezembro O IPC-SP de dezembro, apurado pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), na cidade de São Paulo, ficou em 1,90%. Esse índice abrange famílias no intervalo de renda de 1 a 33 salários mínimos. As pressões vieram mais dos grupos despesas diversas (3,76%) e alimentação (3,65%). Os grupos que apresentaram variação abaixo da média foram saúde e cuidados pessoais (1,81%). Educação, leitura e recreação subiu 1,65%, enquanto habitação teve alta de 1,26%. Transportes subiu 0,38% e vestuário recuou 0,22%. Acumulado do ano: 11,65% No acumulado do ano, o IPC-SP registrou uma alta de 11,65% em 2002. Essa é a maior variação desde 1995 (24,74%). O grupo que mais contribuiu para a inflação foi Alimentação, com elevação de 17,68%. O professor e economista da FGV, Aloisio Campelo Junior, disse que o campo foi a "âncora verde" do Plano Real, mas se tornou um vilão em 2002 devido à alta das commodities e à expressiva desvalorização do câmbio no ano passado. As maiores altas acumuladas no ano passado foram em açúcar refinado (64,15%), óleo de soja (61,5%), passagens aéreas (59,02%), farinha de trigo (51,88%), pão francês (47,01%), gás de bujão (44,79%) e óleo de milho (42,98%). Já as maiores baixas foram em maracujá (-19,56%), polpa de fruta (-11,55%), automóvel usado (-10,1%) e roupas íntimas masculinas (-9,59%).