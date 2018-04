IPC: Primeira prévia de agosto mostra inflação de 0,79% A primeira prévia de agosto da inflação no município de São Paulo, medida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP foi de 0,79%, porcentual superior ao fechamento de julho, quando o índice acumulado no mês foi de 0,67%. O único grupo a apresentar queda em relação à última pesquisa foi Vestuário, com baixa de 0,16%, em razão das liquidações de inverno que acontecem por toda a cidade. A maior alta do período foi, mais uma vez, Alimentação, com variação positiva de 1,26%, seguido por Saúde (+0,82%) e Habitação (+0,81%). Já o item Educação apresentou variação muito próxima do fechamento de julho (+0,36% divulgados nesta manhã, ante +0,35% no mês passado). Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: +0,81%; Alimentação: +1,26%; Transportes: +0,54%; Despesas Pessoais: +0,76%;Saúde: +0,82%; Vestuário: -0,16%; Educação: +0,36%; Índice Geral: +0,79%.