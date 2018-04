IPC: primeira prévia do ano mostra alta de 0,46% A primeira prévia do ano do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), apurada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, apresentou alta de 0,46%. A inflação apurada é quase o dobro do índice do mês de dezembro, que foi de 0,25%. A maior alta do período foi Educação, que deu um salto de 0,24% (em dezembro) para 1,55%. Vestuário, a segunda maior variação, subiu de 0,74% para 1,29%. Todos os grupos, com exceção de Saúde (+0,73% em dezembro e +0,36 agora), registraram aumento em relação à pesquisa anterior. Veja a variação dos itens que compõem o IPC: Habitação: +0,16%; Alimentação: +0,30%; Transportes: +0,32%; Despesas Pessoais: +1,11%; Saúde: +0,36%; Vestuário: +1,29%; Educação: +1,55%; Índice Geral: +0,46%.