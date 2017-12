IPC: primeira prévia do ano mostra inflação de 0,59% O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP foi de 0,59% na primeira quadrissemana de janeiro, acima do apurado em dezembro, quando a inflação foi de 0,42%. A chegada do período das matrículas escolares fez com que o grupo Educação liderasse a alta do período, subindo 2,21% (+0,22% no fechamento de dezembro). Despesas Pessoais avançou 1,67%, acima do aumento de 1,36% no último mês do ano passado. Vestuário foi o único item a registrar alta menor na comparação com o período anterior. Com o início das liquidações, o grupo registrou alta de 0,76%, ante aumento de 1,10% na pesquisa divulgada semana passada. Fatores sazonais, já esperados nesta época do ano, fizeram com que Alimentação subisse 0,72%, bem acima da variação de 0,51% apurada em dezembro. Os preços do grupo Transportes subiram 0,40% (ante 0,38% da última prévia) e Habitação avançou 0,11% (0,10% na pesquisa divulgada semana passada). Já Saúde, que no fechamento de dezembro havia caído 0,22%, teve alta de 0,03% de acordo com a pesquisa divulgada esta manhã. Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: +0,11%; Alimentação: +0,72%; Transportes: +0,40%; Despesas Pessoais: +1,67%; Saúde: +0,03%; Vestuário: +0,76%; Educação: +2,21%; Índice Geral: +0,59%.