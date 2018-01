IPC recua para 0,31% na terceira prévia do mês A terceira quadrissemana de fevereiro do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), divulgado nesta segunda-feira pela Fipe, mostra que a inflação manteve trajetória de queda na cidade de São Paulo. O índice apresentou variação de 0,31%, abaixo da marca registrada na segunda quadrissemana (0,41%). Na primeira leitura do mês, o IPC foi de 0,52%. A nova desaceleração ficou dentro das expectativas dos analistas do mercado, que oscilavam de 0,28% a 0,36%. Houve redução na comparação com a segunda apuração nos grupos Educação (de 2,00% para 1,11%), Alimentação (de 0,94% para 0,54%) e Transportes (de 0,45% para 0,36%). Apresentaram avanço no período os grupos Despesas Pessoais (de 0,23% para 0,48%), Saúde (de 0,76% para 0,88%) e Habitação (de 0,06% para 0,09%). Vestuário aprofundou a taxa de deflação de 0,96% para 1,07%. Veja a variação dos itens que compõem o IPC: Habitação: + 0,09% Alimentação: + 0,54% Transportes: +0,36% Despesas Pessoais: +0,48% Saúde: +0,88% Vestuário: - 1,07% Educação: +1,11% Índice Geral: +0,31%