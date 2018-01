IPC-RJ cai para 0,07% em outubro (0,77% em setembro) A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor do Rio de Janeiro (IPC-RJ) caiu para 0,07% em outubro, ante 0,77% em setembro. Os dados foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), que vai detalhar os resultados do IPC-RJ ainda esta manhã. O índice do Rio é mais um dos apurados sobre o comportamento dos preços no mês de outubro e que refletiram a queda da inflação. Ontem, foi a vez do IPCA, índice seguido como base para as metas do governo, e que caiu, em relação ao mês de setembro, de 0,78% para 0,29%. Alimentos e preços administrados A significativa queda do Índice de Preços ao Consumidor do Rio de Janeiro (IPC-RJ) de setembro (0,77%) para outubro (0,07%) foi provocada pela deflação no grupo de alimentos e o menor impacto dos preços administrados ou controlados sobre os grupos de transporte e habitação. A alimentação registrou deflação de 0,52% no Rio em outubro, ante alta de 0,79% em setembro. O grupo habitação desacelerou a alta de 1,43% em setembro para 0,34% em outubro, e o de transportes, de 0,01% (setembro) para -0,12% (outubro). O IPC-RJ é calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) para a Cidade do Rio de Janeiro, abrangendo famílias no intervalo de classe de renda de um a 33 salários mínimos.