IPC-RJ de janeiro fechou em alta de 0,51% O Índice de Preços ao Consumidor na cidade do Rio (IPC-RJ) de janeiro mostrou alta em 0,51%, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Os grupos que registraram aumentos de preços acima da média foram Educação, Leitura e Recreação, com 2,13%; Alimentação, com 1,11%; Despesas Diversas, com 0,86% e Transportes, com 0,54%. Os grupos que puxaram o IPC-RJ para baixo foram Habitação, com 0,01%; Vestuário, com deflação de 1,07%; e Saúde e Cuidados Pessoais, também com deflação, de 0,15%.