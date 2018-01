IPC-RJ desacelera para 0,57% em julho O Índice de Preços ao Consumidor do Rio de Janeiro (IPC-RJ) caiu para 0,57% em julho, ante 0,67% em junho, segundo divulgou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). As maiores pressões sobre a taxa foram dadas pelos grupos de Transportes (que acelerou de 0,65% em julho para 1,76% em julho) e Habitação (0,27% para 0,70%). Os maiores impactos para queda da inflação no Rio de um mês para o outro foram dados pela Alimentação (que desacelerou de variação de 1,20% em junho para 0,10% em julho) e Vestuário (1,82% para 0,08%). Entre os itens com maiores pressões de alta no IPC-RJ, destacam-se tarifa de telefone residencial (4,37%), tarifa de ônibus urbano (3,61%), leite longa vida (7,0%), batata inglesa (12,77%) e gasolina (1,51%). No ano, o IPC-RJ acumulou até julho alta de 3,90% e, em 12 meses, de 6,36%. O índice é apurado para a cidade do Rio de Janeiro e abrange famílias com renda entre um e 33 salários mínimos.