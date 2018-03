IPC-RJ fecha 2004 em 6,39% O índice de Preços ao Consumidor no Rio de Janeiro (IPC-RJ) encerrou 2004 em 6,39%, segundo divulgou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). No mês de dezembro, o índice foi de 0,86%. O principal destaque foi o setor de Transportes, que fechou dezembro em 1,64% e o ano em 8,79%. Também pressionaram o índice, os setores de Vestuário (1,3% em dezembro e 9,45% no ano) e o setor de Alimentação (1,02% em dezembro e 6,33% no ano).