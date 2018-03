IPC-RJ fecha maio em 0,70% A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor da cidade do Rio de Janeiro (IPC-RJ) ficou em 0,70% em maio, segundo informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em abril, o indicador teve alta de 0,24%. Segundo a FGV, dos sete grupos que compõem o indicador, cinco apresentaram alta de preços de abril para maio. É o caso de Alimentação (de 0,09% para 1,65%); Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,86% para 1,08%); Educação, Leitura e Recreação (de 0,07% para 0,01%); Transportes (de 0,01% para 0,34%); e Despesas Diversas (de 0,55% para 0,68%). Os outros dois grupos apresentaram desaceleração de preços no período, como Habitação (de 0,24% para 0,19%) e Vestuário (de 1,52% para 0,76%). Por produtos, as altas mais expressivas no período foram registradas nos preços de tomate (55,35%); mamão papaya (26,95%) e leite tipo longa vida (4,63%).