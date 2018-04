IPC-RJ registrou alta de 0,61% em abril O Índice de Preços ao Consumidor apurado para a cidade do Rio de Janeiro (IPC-RJ) registrou alta de 0,61% em abril, ante 0,29% em março, segundo divulgou hoje a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O principal impacto para a alta do índice foi dado pela gasolina, cujos reajustes provocaram elevação de 1,72% no grupo transportes. Houve pressão também nos grupos habitação (0,76%) e vestuário (0,64%). O IPC-RJ acumula no ano alta de 1,62% e em 12 meses, de 7,24%.