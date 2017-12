IPC-RJ sobe 0,28% em março (0,15% em fevereiro) O Índice de Preços ao Consumidor do Rio de Janeiro (IPC-RJ) subiu 0,28% em março, ante 0,15% em fevereiro. A alta na variação do índice foi provocada especialmente pelos reajustes nos grupos de alimentos (0,52%) e habitação (0,51%). No ano, o índice acumula alta de 1,67% e, em 12 meses, de 5,69%.